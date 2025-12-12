Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Repubblica: Fiorentina, torna di moda Rovella. Ma c’è concorrenza

Il nome

Repubblica: Fiorentina, torna di moda Rovella. Ma c’è concorrenza

Repubblica: Fiorentina, torna di moda Rovella. Ma c’è concorrenza - immagine 1
Torna di moda il nome del centrocampista
Redazione VN

Il mercato entra già nel vivo, sebbene manchi ancora qualche settimana all'inizio della sessione invernale. E potrebbero esserci movimenti a centrocampo per quanto riguarda la Fiorentina. A scriverne questa mattina è Repubblica Roma, che spiega come gli occhi della dirigenza viola siano finiti su Nicolò Rovella.

SI tratta di un vecchio pallino della Fiorentina, che già in passato lo aveva cercato. "Ci sono corteggiatori anche per Luca Pellegrini, Noslin e Rovella: quest’ultimo piace all’Inter (che la scorsa estate aveva offerto poco meno di 25 milioni) e alla Fiorentina, che non ha mai smesso di pensare a Sarri."

Leggi anche
Udinese, Sandi Lovric pronto a partire a gennaio. Su di lui Fiorentina e Parma
Romano: Fiorentina su Diego Coppola del Brighton, concorrenza dalla Catalogna

© RIPRODUZIONE RISERVATA