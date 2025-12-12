Repubblica: Fiorentina, torna di moda Rovella. Ma c’è concorrenza

Il mercato entra già nel vivo, sebbene manchi ancora qualche settimana all'inizio della sessione invernale. E potrebbero esserci movimenti a centrocampo per quanto riguarda la Fiorentina. A scriverne questa mattina è Repubblica Roma, che spiega come gli occhi della dirigenza viola siano finiti su Nicolò Rovella.

SI tratta di un vecchio pallino della Fiorentina, che già in passato lo aveva cercato. "Ci sono corteggiatori anche per Luca Pellegrini, Noslin e Rovella: quest’ultimo piace all’Inter (che la scorsa estate aveva offerto poco meno di 25 milioni) e alla Fiorentina, che non ha mai smesso di pensare a Sarri."