Gazzetta: “Le motivazioni della Fiorentina dietro la riconferma di Paolo Vanoli”

La Gazzetta dello Sport su Paolo Vanoli

Redazione VN 16 dicembre 2025 (modifica il 16 dicembre 2025 | 09:10)

Al Viola Park si è tenuta una lunga riunione tra il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Roberto Goretti, in collegamento con Rocco Commisso, amareggiato per non poter essere presente in Italia. I dirigenti hanno analizzato a fondo la situazione del club, partendo dalla posizione di Paolo Vanoli, che è stato confermato almeno per i prossimi due impegni: la trasferta di Conference League a Losanna e la delicata sfida di campionato contro l’Udinese.

Ogni partita rappresenterà però un vero e proprio esame, perché una prestazione come quella di Reggio Emilia contro il Sassuolo non sarebbe più accettata. L’atteggiamento mostrato contro il Verona, soprattutto in termini di impegno e compattezza, ha lasciato intravedere segnali incoraggianti. Il rendimento di Vanoli, pari a 0,40 punti a partita, è identico a quello di Stefano Pioli, e proprio le difficoltà incontrate da due allenatori molto diversi hanno spostato l’attenzione anche sulle responsabilità della squadra.

Dietro alle sconfitte della Fiorentina non ci sono solo errori individuali e una condizione atletica insufficiente, figlia di una preparazione giudicata troppo leggera, ma anche un rendimento collettivo estremamente negativo. Un gruppo che non vale un piazzamento europeo, ma nemmeno una classifica da sei punti in quindici giornate. Per questo, almeno nell’immediato, la società ha deciso di confermare Vanoli, concentrando l’attenzione sul recupero mentale e tecnico dei giocatori. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.