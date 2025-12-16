Malesani: “Sono preoccupato. Ma Fiorentina, ho ancora una speranza”

Alberto Malesani conosce Firenze e sa cosa significa la Fiorentina per questa città. Alla Gazzetta dello Sport ha espresso tutta la sua delusione per il momento dei viola:
Sono profondamente e sinceramente preoccupato per l'amore vero che ho nei confronti della società e dei suoi splendidi tifosi! La mia speranza è che in questo momento difficile ogni risentimento e acredine lascino spazio a unione di intenti per raggiungere la salvezza
