Malesani: “Sono preoccupato. Ma Fiorentina, ho ancora una speranza”

Malesani sulla Fiorentina
Alberto Malesani conosce Firenze e sa cosa significa la Fiorentina per questa città. Alla Gazzetta dello Sport ha espresso tutta la sua delusione per il momento dei viola:

Sono profondamente e sinceramente preoccupato per l'amore vero che ho nei confronti della società e dei suoi splendidi tifosi! La mia speranza è che in questo momento difficile ogni risentimento e acredine lascino spazio a unione di intenti per raggiungere la salvezza

