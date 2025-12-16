Carlo Conti: “Fiorentina, delusione infinita! Adesso spero in uno scatto d’orgoglio”

Viola News
Carlo Conti sulla Fiorentina
Redazione VN

Anche Carlo Conti, noto showman televisivo di fede viola, ha voluto esprimere il proprio pensiero sulla Fiorentina e su questa preoccupante situazione. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: 

Che cosa volete che vi dica! Delusione infinita. Spero da parte della società, dell'allenatore e dei giocatori in uno scatto di orgoglio, dignità e rispetto per Firenze e per tutti i tifosi viola

