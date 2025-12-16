Carlo Conti: “Fiorentina, delusione infinita! Adesso spero in uno scatto d’orgoglio”

Anche Carlo Conti, noto showman televisivo di fede viola, ha voluto esprimere il proprio pensiero sulla Fiorentina e su questa preoccupante situazione. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport:
Che cosa volete che vi dica! Delusione infinita. Spero da parte della società, dell'allenatore e dei giocatori in uno scatto di orgoglio, dignità e rispetto per Firenze e per tutti i tifosi viola
