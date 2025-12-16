Nardella: “Fiorentina? Soffro, ma non smetto di sperare. Confido nella mia Firenze”

Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, ha espresso tutta la sua delusione per la situazione della Fiorentina alle pagine della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:
Da tifoso soffro ma non smetto di sperare nella salvezza. Spero che la mia Firenze che amo tanto e che ho servito come sindaco per 10 anni, si unisca più che mai per stare al fianco della squadra
