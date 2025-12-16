La Fiorentina è a un passo dalla Serie B. Tutti i numeri possibili remano contro la squadra di Paolo Vanoli, ma la Gazzetta dello Sport si sofferma su quello che si respira nello spogliatoio viola e all'interno del Viola Park:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Ecco cosa pensano al VP della possibilità di retrocedere in Serie B”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Ecco cosa pensano al VP della possibilità di retrocedere in Serie B”
La Fiorentina va in Serie B? Al Viola Park sperano ancora nella salvezza
Prendere tempo per evitare di perderne ancora. Sembra un controsenso, ma in realtà è una strategia che può avere una logica vista la situazione. D'altronde quando sei sull'orlo del precipizio ogni minimo movimento può aiutarti a risalire, ma può anche farti precipitare. E la Fiorentina non vuole correre questo rischio perché crede fermamente nella salvezza. Che è difficile, improbabile, statisticamente quasi impossibile (la storia e i numeri parlano chiaro), ma al Viola Park c'è la sensazione che ci sia un gruppetto di squadre sulle quali si può fare la corsa con la speranza di lasciarsene tre alle spalle. In fondo gli otto punti dalla quartultima sono un distacco pesante da recuperare, ma non incolmabile a ventitré giornate dallo striscione del traguardo. E quindi si torna al discorso di partenza, all'analisi degli errori da non commettere più, alle mosse da compiere per aiutare la squadra a ritrovarsi e per renderla più competitiva, visto che tra un paio di settimane sarà possibile acquistare nuovi giocatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA