CorFio: “Ecco perché è stato confermato Vanoli. La verità sul nuovo dirigente”

Il Corriere Fiorentino ha ricostruito la giornata di ieri al Viola Park. Dalla scelta del nuovo allenatore, alla conferma di Paolo Vanoli, passando per la possibile decisione di assumere un nuovo dirigente:
Eppure, qualche riflessione c’è stata. Anche sull’allenatore. Del resto la gestione della gara di domenica è stata come minimo discutibile, così come nessuno può far finta di nulla davanti a una media punti identica a quella del suo predecessore e a numeri molto simili anche per quanto riguarda gol fatti e subiti. Vanoli insomma, non ha aggiunto nulla. Alla fine però, forse anche per mancanza di alternative credibili (circolavano voci sul ritorno di Pioli, su Iachini, sulla promozione di Galloppa, perfino su Ballardini, presente al Franchi domenica...) si è scelto di andare avanti così. Tecnico, quindi, ma non solo. La Fiorentina infatti ha ragionato e forse sta ragionando ancora anche sulla possibilità (mai presa realmente in considerazione in questi sei anni di gestione americana) di inserire una nuova figura dirigenziale. Un uomo di grande esperienza e personalità, che conosca davvero il calcio e che possa caricarsi sulle spalle il peso di una crisi del genere. E allora riecco le solite voci su Cristiano Giuntoli che però, per accettare, ha chiesto un contatto diretto con Commisso (evidentemente negato) e totale autonomia. Per il presente e (soprattutto) per il futuro. Il tutto, mentre il direttore generale Alessandro Ferrari (l’unico che potrebbe convincere Commisso a cambiare la strategia della «fiducia nei miei uomini») faceva il giro tra i dipendenti per portare a tutti gli auguri di Buon Natale, ma poi era costretto a disertare insieme a Goretti il rituale incontro natalizio con i giornalisti che erano stati convocati al Viola Park e che aspettavano novità sulle possibili decisioni del club. Nulla è filtrato. Né all’esterno, né a chi nel club si occupa di comunicazione. E allora per tutta la giornata si sono rincorse le voci (non smentite, anzi) di queste riunioni continue tra il d.g e il direttore sportivo Goretti, in contatto costante con la proprietà. Tutto il resto del mondo, fuori.
