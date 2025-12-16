Confronti, spogliatoio e poche speranze: Fiorentina nel caos

Il lunedì al Viola Park è stato la naturale e amara prosecuzione della domenica segnata dalla sconfitta con il Verona : dalla fuga della squadra sui van neri al ritiro imposto fino a data da destinarsi, almeno fino alla sfida con l’Udinese. In mezzo c’è però la trasferta di Losanna, che richiede comunque preparazione. Dopo il confronto negli spogliatoi post-gara, c’è stato un nuovo faccia a faccia tra Paolo Vanoli, confermato dalla dirigenza, i calciatori e i vertici sportivi Goretti e Ferrari, costantemente presenti a Bagno a Ripoli.

Sul campo, in attesa di gennaio, non ci sono alternative: il gruppo e l’allenatore restano gli stessi. Vanoli ha diretto gli allenamenti e continuerà a farlo verso l’impegno di Losanna, con cautela sulle condizioni di Fazzini e soprattutto di Gosens. Intanto prosegue il silenzio stampa, rotto solo da un post social che ha scatenato la rabbia dei tifosi. Le prossime tappe prevedono ancora lavoro e ritiro, la partenza per la Svizzera e la conferenza stampa a Losanna, obbligatoria per regolamento Uefa, con Vanoli nuovamente al centro della scena. Lo scrive il Corriere dello Sport.