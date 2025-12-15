Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà attraverso il suo profilo social, in casa Fiorentina non sono previste decisioni immediate sul futuro della panchina viola. La posizione di Paolo Vanoli, infatti, non verrà rivalutata nell’immediato e ogni riflessione è rimandata almeno a dopo l’impegno di Conference League in programma giovedì a Losanna.
Pedullà: “Ecco la decisione su Vanoli. Con Giuntoli nessun contatto”
Secondo Alfredo Pedullà, in casa Fiorentina non sono previste decisioni immediate sul futuro della panchina viola
Pedullà sottolinea inoltre come non sia in corso alcun contatto con Cristiano Giuntoli, nome che nelle ultime ore era stato accostato alla Fiorentina in chiave dirigenziale. Una smentita netta che raffredda le voci e conferma una linea di continuità, almeno nel brevissimo periodo.
