Pedullà: “Ecco la decisione su Vanoli. Con Giuntoli nessun contatto”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà attraverso il suo profilo social, in casa Fiorentina non sono previste decisioni immediate sul futuro della panchina viola. La posizione di Paolo Vanoli, infatti, non verrà rivalutata nell’immediato e ogni riflessione è rimandata almeno a dopo l’impegno di Conference League in programma giovedì a Losanna.