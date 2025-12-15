Nonostante la situazione di grande riflessione, in casa Fiorentina si continua a lavorare in vista dell'appuntamento in Conference League di giovedì contro il Losanna, ultima partita della League Phase del torneo, importantissima per i viola per il passaggio del turno.
Sky: “Vanoli ha diretto la seduta mattutina viola. Idea nuovo dirigente”
Nonostante le voci di riflessione, Paolo Vanoli prosegue il suo lavoro da allenatore della Fiorentina: diretto la seduta mattutina
Come raccontato da Sky Sport, la seduta mattutina della Fiorentina al Viola Park è stata diretta da Paolo Vanoli, anche lui sotto esame in questo momento, non essendo riuscito a dare una svolta a questa situazione negativa.
Inoltre, si sta lavorando anche ad una figura dirigenziale per colmare i vuoti lasciati in passato. Club viola a lavoro in queste ore, dopo non aver presenziato nemmeno al solito brindisi natalizio con la stampa.
