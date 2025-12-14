Tensione fuori dal Franchi: polizia in tenuta antisommossa insieme agli ultras

Una scena quasi da film fuori dallo stadio Franchi dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Verona: all’incrocio tra via Carnesecchi e via dei Sette Santi, gli ultras viola incappucciati e le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno dato vita ad un'oretta di attesa, senza che si verificassero scontri o episodi di alcun genere.