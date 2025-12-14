Tensione fuori dal Franchi: polizia in tenuta antisommossa insieme agli ultras

Una scena quasi da film fuori dallo stadio Franchi dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Verona: all’incrocio tra via Carnesecchi e via dei Sette Santi, gli ultras viola incappucciati e le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno dato vita ad un'oretta di attesa, senza che si verificassero scontri o episodi di alcun genere.
Una stasi al limite del surreale
Una situazione di vera e propria stasi, nell'attesa forse dell'uscita dei giocatori dall'impianto. Al momento della pubblicazione della notizia non ci sono aggiornamenti significativi al di là della singolarità di questo quadro, ovviamente ve ne forniremo via via.
