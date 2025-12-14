Fiorentina in silenzio stampa e in ritiro: riflessioni su Vanoli

La Fiorentina non ha rilasciato dichiarazioni di nessun tipo dopo la sconfitta per 2-1 maturata all'ultimo contro il Verona. Lo ha fatto sapere la stessa società viola, che da questo momento entra in una fase di riflessione alla quale faranno seguito sicuramente decisioni importanti , in un senso o in un altro.

La squadra, come fatto sapere dal club, va in ritiro fino a data da destinarsi, come dopo il ko interno col Lecce che è stato fatale a Pioli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, tra stasera e domani la posizione di Paolo Vanoli, che non è riuscito ad invertire una tendenza horror e che non sembra essere entrato nella testa e nel cuore di diversi giocatori, dovrebbe essere più chiara.