Fiorentina in silenzio stampa e in ritiro: riflessioni su Vanoli

La sconfitta interna contro il Verona ha lasciato evidentemente, anzi, letteralmente senza parole il club viola
La Fiorentina non ha rilasciato dichiarazioni di nessun tipo dopo la sconfitta per 2-1 maturata all'ultimo contro il Verona. Lo ha fatto sapere la stessa società viola, che da questo momento entra in una fase di riflessione alla quale faranno seguito sicuramente decisioni importanti, in un senso o in un altro.

La squadra, come fatto sapere dal club, va in ritiro fino a data da destinarsi, come dopo il ko interno col Lecce che è stato fatale a Pioli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, tra stasera e domani la posizione di Paolo Vanoli, che non è riuscito ad invertire una tendenza horror e che non sembra essere entrato nella testa e nel cuore di diversi giocatori, dovrebbe essere più chiara.

