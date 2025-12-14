Pioggia di fischi e “Fate ridere” al 90′: la Fiesole abbandona la curva

E' successo di tutto al fischio finale di Fiorentina-Verona. Pioggia di fischi per la squadra, adesso sempre più in difficoltà anche in classifica. Come ad ogni partita, la squadra ha provato ad andare verso la curva Ferrovia, che però, tranne che per il parterre, si era già svuotata. Cori contro i giocatori e tanti fischi, nel caos più totale, tra tutti spicca il classico "Fate ridere". Adesso qualcosa sembra essere scoppiato, perché i tifosi il patto lo avevano mantenuto, anche oggi, riempendo il Franchi quasi al sold out, ma ancora una volta i giocatori non ha risposto presente. E adesso la situazione inizia a farsi drammatica, veramente tanto.