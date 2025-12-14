Viola News
Fiorentina-Verona, i numeri del Franchi: oltre 20.000 viola

I dati del Franchi per la partita di Serie A tra Fiorentina e Verona: il popolo viola continua a stare vicino alla squadra
Matteo Bardelli Redattore 

Sono appena usciti i numeri dei tagliandi staccati per la partita al Franchi di Serie A con l'Hellas Verona. Secondo i dati ufficiali sono stati emessi 20.967 biglietti, con un incasso lordo di € 422.042,00.

I tifosi viola confermano ancora una volta l'appoggio alla propria squadra, anche se lei, ancora una volta, non sta facendo ciò che ha promesso dopo il famoso patto del megafono.

