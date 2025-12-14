I convocati: Gosens, Fagioli e Fazzini, Vanoli ne recupera solo uno

La Fiorentina, a poche ore dal match contro il Verona, ha uffizializzato i propri convocati. Una lista attesa, visti i dubbi su acuni giocatori. Nicolò Fagioli sarà a disposizione di Paolo Vanoli, a differenza di Jacopo Fazzini, non recuperato. Ancora ai box anche Robin Gosens, alle prese con un problema che si trascina da alcuni mesi. Ecco l'elenco:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GUDMUNDSSON Albert
8) KEAN Moise Bioty
9) KOUAME Kouakou Christian Michael
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LEZZERINI Luca (P)
12) MANDRAGORA Rolando
13) MARÍ VILLAR Pablo
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia
