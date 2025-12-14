Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie I convocati: Gosens, Fagioli e Fazzini, Vanoli ne recupera solo uno

news viola

I convocati: Gosens, Fagioli e Fazzini, Vanoli ne recupera solo uno

I convocati: Gosens, Fagioli e Fazzini, Vanoli ne recupera solo uno - immagine 1
La Fiorentina ha reso ufficiale la lista dei convocati. Ecco le decisioni su Gosens, Fagioli e Fazzini
Redazione VN

La Fiorentina, a poche ore dal match contro il Verona, ha uffizializzato i propri convocati. Una lista attesa, visti i dubbi su acuni giocatori. Nicolò Fagioli sarà a disposizione di Paolo Vanoli, a differenza di Jacopo Fazzini, non recuperato. Ancora ai box anche Robin Gosens, alle prese con un problema che si trascina da alcuni mesi. Ecco l'elenco:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GUDMUNDSSON Albert

8) KEAN Moise Bioty

9) KOUAME Kouakou Christian Michael

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LEZZERINI Luca (P)

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia

Leggi anche
Rui Costa racconta: “A Milano ho vinto di più, ma Firenze aveva una passione diversa”
Gaffe al Franchi: Lamptey non riconosciuto all’entrata dagli steward

© RIPRODUZIONE RISERVATA