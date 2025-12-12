Rui Costa racconta: “A Milano ho vinto di più, ma Firenze aveva una passione diversa”

Manuel Rui Costa ha raccontato del suo passato in Italia, spiegando le differenze tra il Milan e la Fiorentina

Manuel Rui Costa, leggenda della Fiorentina e oggi presidente del Benfica, ha rilasciato una lunga intervista alla radio ufficiale del club lusitano. Tra i tanti temi trattati ha rievocato il suo lungo periodo in Italia, prima da giocatore della Fiorentina e poi del Milan. Ecco le sue parole a Benfica FM:

"In Italia sono stato felicissimo, 12 anni meravigliosi in due città e club fantastici che mi hanno dato tantissimo. Gruppi di lavoro e persone che porterò con me per tutta la vita. Ho vinto molti più titoli al Milan, ma alla Fiorentina c'era più passione per la propria città. Torni spesso in queste città? Non quanto desidererei, il tempo non me lo permette e nemmeno gli impegni che ho al Benfica. Ho così tanta nostalgia di Firenze e Milano, che quando ci vado soffro un po'. Mi sono fatto degli amici in Italia, ma quando ci torno non riesco a vederli tutti. E' una cosa che mi fa stare molto male."

L'usanza italiana di salutare tutti con i baci — "La mia prima esperienza in questo senso è stata quando ho firmato il contratto con la Fiorentina. Pochi istanti dopo la firma, un signore è venuto a darmi un bacio e io mi sono allontanato. Poi mi sono abituato ed è diventata un'abitudine. È una cosa molto italiana. Però i tempi sono cambiati e oggi, quando vedo qualche vecchio compagno di squadra, lo saluto con un bacio.