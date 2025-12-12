L’iniziativa di Giovanni Galli: “Facciamo una cosa per aiutare la Fiorentina”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio. Ecco le sue parole dopo la gara vinta dalla squadra di Paolo Vanoli:
Giovanni Galli sul momento della Fiorentina
Indipendentemente da chi scende in campo, tutti noi proviamo un forte attaccamento per questi colori e per la Fiorentina. Allora perché non mostrare questa passione in tutta la città? Negozi, attività, famiglie… chiunque abbia voglia può esporre una bandiera viola, un nastro viola, qualsiasi simbolo viola. Al di là delle critiche e di tutto il resto, stiamo vivendo insieme un momento difficile dal punto di vista sportivo. Per questo tutta Firenze potrebbe compiere un gesto per far capire a questi ragazzi che la Fiorentina, nonostante l’atteggiamento spesso polemico e pesante, è profondamente amata dalla città. Questa maglia, noi, la portiamo nel cuore. Vorrei che la squadra comprendesse che, nonostante tutto ciò che è accaduto, possiamo mettere da parte ogni cosa. Poi, una volta ottenuto l’obiettivo, torneremo a discutere e ognuno potrà dire la sua. Ma non adesso.
