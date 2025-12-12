Riccardo Galli, giornalista de "La Nazione", ha commentato la vittoria della Fiorentina contro la Dinamo Kiev. Ecco le sue parole a Radio Bruno:
R. Galli: “La partita di ieri non basta. Col Verona una Fiorentina senza regista”
Le parole di Riccardo Galli
Non basta la vittoria di ieri. La Fiorentina deve darci una conferma importante domenica contro il Verona, altrimenti sarebbe inutile. Dzeko capitano? Il serbo è un giocatore importante per il gruppo, Vanoli sta cambiando le gerarchie. La formazione? Io con il Verona mi aspetta una Fiorentina senza regista. Un centrocampo a due senza Fagioli e Nicolussi Caviglia. Comunque serve coraggio per cambiare e Vanoli ne ha.
