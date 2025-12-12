Enzo Bucchioni è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina dopo la gara di ieri sera:
Bucchioni: “Fiorentina, informati su Zakharchenko. Quanto costa? E’ fortissimo”
Le parole di Enzo Bucchioni su Fiorentina-Dinamo Kiev e non solo
Kean-Gudmundsson sono i giocatori che attendono i tutti. Risultato? Era scontato dai, la Dinamo ha mille problemi. Poi c'è un centrale 2006, io chiederei quanto costa (Vladyslav Zakharchenko). E' molto forte. Detto questo, a noi interessa gli ultimi 20 minuti. Prima la Fiorentina aveva paura, si accontentava. Mentre ieri ho visto una squadra che voleva vincere la partita. Verona? Per la Fiorentina è come una finale di Champions League. Un altra cosa che mi è piaciuta è stato il cambio di modulo. Vero, Vanoli non ha esterni però ha tanti terzini. Vanoli? Bisogna essergli grati, ha lasciato soldi a Torino. Però adesso deve avere coraggio e cambiare. Tanto come fai a fare peggio di così?
