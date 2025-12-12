Il giornalista Stefano Borghi ha espresso la propria opinione sul prossimo turno di Serie A attraverso il suo canale YouTube. Ecco le sue parole sulla gara tra Fiorentina ed Hellas Verona:
Borghi: “Fiorentina? Domenica la gara della vita. Vietato sbagliare”
"La partita più importante per la lotta salvezza è senza dubbio la gara di domenica tra Fiorentina ed Hellas Verona. La squadra viola non avrebbe mai pensato di trovarsi ultima dopo 14 giornate. Entrambe occupano i posti più bassi della Serie A, ma almeno i gialloblù arrivano da una vittoria convincente contro l'Atalanta, mentre alla Fiorentina manca ancora il successo in campionato."
"Ecco quanto vale per la Fiorentina"—
"Ieri la squadra viola ha ritrovato un po' di aria, dopo un periodo davvero disastroso. Chiaramente, però, è la partita di domenica a contare davvero. Non è la partita dell'anno, è la partita del decennio, della vita. Impossibile da sbagliare. Mi immagino un match molto teso. La differenza la faranno la voglia e la determinazione, non il talento. La Fiorentina è senza dubbio più forte del Verona, ma dovrà fare un click mentale, oppure potrebbe essere una domenica drammatica per Vanoli e per tutto il mondo viola. Questa partita potrebbe segnare un intero campionato."
