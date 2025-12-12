Borghi: “Fiorentina? Domenica la gara della vita. Vietato sbagliare”

"Ecco quanto vale per la Fiorentina"

"Ieri la squadra viola ha ritrovato un po' di aria, dopo un periodo davvero disastroso. Chiaramente, però, è la partita di domenica a contare davvero. Non è la partita dell'anno, è la partita del decennio, della vita. Impossibile da sbagliare. Mi immagino un match molto teso. La differenza la faranno la voglia e la determinazione, non il talento. La Fiorentina è senza dubbio più forte del Verona, ma dovrà fare un click mentale, oppure potrebbe essere una domenica drammatica per Vanoli e per tutto il mondo viola. Questa partita potrebbe segnare un intero campionato."