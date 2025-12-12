Da Verona: Fiorentina non a rischio. Ecco cosa vogliono fare i gialloblù

Alessandra Rutili, giornalista che segue il Verona, è stata ospite su Italia7 dove ha commentato la sfida di domenica tra Fiorentina e giallobù:
La situazione non è delle migliori nonostante la vittoria contro l'Atalanta. Vanoli? Lo conosco, credo che la Fiorentina abbia fatto la scelta migliore, sa dare sicurezza allo spogliatoio. Bisogna concedergli tempo. La Fiorentina non corre dei grossi rischi, con pazienza si vedrà il lavoro di Vanoli.
Il Verona volerà sulle ali dell'entusiasmo. In settimana c'era stata una contestazione prima di Bergamo. Manca il fatto di non aver creato un gruppo, c'è troppa individualità. C'è stata sfortuna e inesperienza. I punti non rispecchiano le possibilità che si erano create. Orban partirà dalla panchina. Il Verona vorrà confermare quello fatto a Bergamo. Zanetti serve in questo momento, da stabilità.
