Como Women, Sottili: “La Fiorentina lotterà per i primi tre posti. Squadra forte”

Domani la Fiorentina Femminile affronterà il Como allo stadio "Ferruccio" di Seregno. Le parole del tecnico comasco Stefano Sottili:
Le parole del tecnico del Como Women in vista della sfida contro la Fiorentina
La Fiorentina è una squadra molto forte, ha principi di gioco ben definiti e potenziale difensivo. Ha qualità importanti sia nelle titolari che in panchina. Per questo penso che possa lottare fino alla fine per i primi tre posti. Dopo agosto è diventata ancora più organizzata ed efficace nelle giocate. Quando affronti un avversario così forte l'allenatore deve togliere la pressione.
