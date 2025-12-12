Viola News
Como Women, Sottili: “La Fiorentina lotterà per i primi tre posti. Squadra forte”

Le parole del tecnico del Como Women in vista della sfida contro la Fiorentina
Redazione VN

Domani la Fiorentina Femminile affronterà il Como allo stadio "Ferruccio" di Seregno. Le parole del tecnico comasco Stefano Sottili:

La Fiorentina è una squadra molto forte, ha principi di gioco ben definiti e potenziale difensivo. Ha qualità importanti sia nelle titolari che in panchina. Per questo penso che possa lottare fino alla fine per i primi tre posti. Dopo agosto è diventata ancora più organizzata ed efficace nelle giocate. Quando affronti un avversario così forte l'allenatore deve togliere la pressione.

 

