Femminile, prima volta senza Pinones-Arce: chi è il vice Samuel Fagerholm

Domenica pomeriggio, nella sfida casalinga al Viola Park contro la Ternana, sulla panchina della Fiorentina femminile non ci sarà Pablo Piñones Arce . L’allenatore viola sconterà infatti la squalifica rimediata al termine della gara contro la Juventus, a causa delle proteste successive al contestato gol bianconero nei minuti di recupero. A prendere il suo posto per questi novanta minuti sarà Samuel Fagerholm , arrivato a Firenze con Pinones Arce ma con un curriculum di valore nel calcio femminile del Nord Europa.

Nato il 10 ottobre 1992 nelle Isole Aland, arcipelago autonomo della Finlandia, Samuel Fagerholm rappresenta una delle figure emergenti del movimento calcistico scandinavo. Prima di intraprendere la carriera da allenatore, è stato un centrocampista, giocando in Finlandia e in Svezia ma collezionando una sola presenza in Veikkausliiga (la massima serie del campionato finlandese) nel 2011 con l’IFK Mariehamn.

Nel 2018 Fagerholm passa definitivamente al lato manageriale, assumendo la guida dell’Aland United nella massima serie femminile finlandese. Con la squadra del suo arcipelago ottiene risultati straordinari: nel 2020 conquista sia il campionato sia la Coppa di Finlandia, firmando una storica doppietta.

Dopo i successi in patria, si trasferisce in Svezia dove viene chiamato a guidare il club più prestigioso del calcio femminile scandinavo, l’ Umea IK che nel 2016 retrocesse dopo 19 anni dall'ultima volta. Con lui in panchina la squadra riconquista immediatamente la promozione nella massima serie nella stagione 2021; successivamente passa anche all’ IK Uppsala , confermando la propria reputazione di tecnico preparato, meticoloso e particolarmente attento allo sviluppo delle giovani giocatrici.

Il suo percorso lo porta poi ad approdare in Italia, entrando nello staff tecnico di Pablo Pinones Arce alla Fiorentina Femminile. Grazie alle sue competenze e alla sua visione moderna del gioco, Fagerholm è diventato rapidamente una figura di riferimento all’interno dell’ambiente viola.

Domenica, con il tecnico svedese squalificato, sarà lui a sedersi sulla panchina e a guidare la squadra nella sfida contro la Ternana. Un’occasione importante per mostrare ancora una volta il suo valore e confermare il suo contributo nella crescita del progetto viola.