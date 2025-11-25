Femminile, una giornata di squalifica e multa per mister Pinones Arce

La Fiorentina femminile questo week end è crollata in pieno recupero nel big match contro la Juventus. Non sono però mancate le polemiche sul gol che ha portato alla vittoria delle bianconere infatti, secondo il tecnico viola (IL VIDEO) ma anche secondo la società gigliata (IL VIDEO), il gol delle bianconere nasce da un fallo ai danni di Benedetta Orsi, la Juve non si ferma, ed è proprio Carbonell (che doveva essere marcata da Orsi in quel momento) a trovare il gol vittoria. Il tecnico viola, è stato poi espulsi poco prima del termine del match, qui sotto il provvedimento de Giudiuce Sportivo:
Multa e squalifica di una giornata per il tecnico viola Pinones Arce in seguito all'espulsione rimediata contro la Juventus
Squalifica per 1 giornata effettiva di gara ed € 1.000,00 di ammenda PINONES ARCE PABLO JESUS (ACF FIORENTINA S.R.L.) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei tesserati avversari, in quanto, in occasione della segnatura di una rete usciva dall’area tecnica e si dirigeva verso la panchina della squadra ospitante urlando con atteggiamento minaccioso, creando un clima di tensione, provocando così la reazione dell’allenatore avversario col quale veniva quasi a contatto fisico. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere.
