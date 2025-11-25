Femminile, una giornata di squalifica e multa per mister Pinones Arce

La Fiorentina femminile questo week end è crollata in pieno recupero nel big match contro la Juventus. Non sono però mancate le polemiche sul gol che ha portato alla vittoria delle bianconere infatti, secondo il tecnico viola (IL VIDEO) ma anche secondo la società gigliata (IL VIDEO), il gol delle bianconere nasce da un fallo ai danni di Benedetta Orsi, la Juve non si ferma, ed è proprio Carbonell (che doveva essere marcata da Orsi in quel momento) a trovare il gol vittoria. Il tecnico viola, è stato poi espulsi poco prima del termine del match, qui sotto il provvedimento de Giudiuce Sportivo: