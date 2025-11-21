Viola News
Femminile, Woldvik: “Firenze fantastica. Juventus? Sappiamo quanto vale”

Emili Woldvik in vista della sfida con la Juventus: "So che è una partita molto importante qui, ma noi la affronteremo come tutte le altre"
Emilie Woldvik, terzino della Fiorentina femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club in vista della partita contro la Juventus in programma domenica alle 15.

I primi mesi qui a Firenze sono statti straordinari. Le mie compagne di squadra mi sono state vicine. Poi ho visitato gran parte della città, che mi piace tantissimo. Il livello in questo campionato è molto alto, con calciatrici molto valide tecnicamente, e ogni giorno mi trovo difronte avversarie sempre migliori. Qui le calciatrici sono molto brave a risolvere le situazioni, per esempio: da una palla sporca riescono a uscire in dribbling e a segnare gol pazzeschi. Il livello è veramente impressionante, e noi stiamo migliorando ulteriormente. Ovviamente è stato bello segnare il mio primo gol con la maglia della Fiorentina, ha significato molto per me. Contro la Roma abbiamo vinto da squadra, e questo è ancora più importante.

So che la partita contro la Juventus qui è importantissima e che significa molto. Allo stesso tempo la vivremo come una partita normale; ogni partita vale tre punti, indipendentemente dall'avversario.

