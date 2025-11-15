Fiorentina Femm. – Janogy: “Siamo deluse, ma bisogna essere al 100% sempre”

"Siamo davvero deluse oggi, ma abbiamo ottenuto comunque un punto e bisogna continuare a crescere. Prendiamo questo punto, dunque, e continuiamo a lavorare. Questo del resto è un campionato top, e bisogna essere al 100% ad ogni partita. Da parte mia provo sempre a parlare con la squadra ed a portare energia. Oggi però è stato un match difficile. Juventus? Non vediamo l'ora di riscendere in campo e provare a vincere nonostante sarà un match duro quello con le bianconere. Bisognerà prepararci bene, e lo faremo in questa settimana continuando a lavorare".