Il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones-Arce ha parlato così ai media ufficiali dopo il match con il Parma.
Fiorentina Femminile – Pinones-Arce: “Oggi è mancata concretezza”
Le parole del tecnico delle viola.
"Credo che, nonostante un po' di delusione, è comunque buono prendere un punto fuori casa. Dobbiamo imparare da come giocano queste squadre contro di noi e crescere. Oggi non siamo state abbastanza decisive, ci è mancata un po' di cattiveria sotto porta. Adesso bisogna analizzare la partita bene e vedere come possiamo comportarci contro questo tipo di difese. Dobbiamo trovare la chiave per risolvere queste situazioni".
