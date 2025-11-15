VIOLA NEWS fiorentina femminile Fiorentina Femminile – Pinones-Arce: “Oggi è mancata concretezza”

Pablo Pinones Arce
Le parole del tecnico delle viola.
Redazione VN

Il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones-Arce ha parlato così ai media ufficiali dopo il match con il Parma.

"Credo che, nonostante un po' di delusione, è comunque buono prendere un punto fuori casa. Dobbiamo imparare da come giocano queste squadre contro di noi e crescere. Oggi non siamo state abbastanza decisive, ci è mancata un po' di cattiveria sotto porta. Adesso bisogna analizzare la partita bene e vedere come possiamo comportarci contro questo tipo di difese. Dobbiamo trovare la chiave per risolvere queste situazioni".

