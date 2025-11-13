Van Der Zenden: “Fiorentina in miglioramento. Io mi sto adattando all’Italia”

La giocatrice della Fiorentina Femminile Van de Zen ha parlato ai canali ufficiali del club toscano: "Il mio tempo in Italia e in Serie A è molto diverso con l'Olanda dove ho giocato prima. Mi mette alla prova e mi rende sempre più una giocatrice completa, perché le partite sono diverse, si gioca a un ritmo più rapido e con maggiore fisicità, rispetto a quello a cui ero abituata in Olanda. Avevo già notato questo atteggiamento, quindi sapevo che avrei dovuto adattarmi e restare calma. Penso che le prestazioni dopo la prima partita siano migliorate, contro la Roma è stata una partita pazzesca. Non mi riferisco solo alla vittoria, ma alle sensazioni provate, alla sicurezza che abbiamo dimostrato, ora vogliamo migliorare e ripeterci".