fiorentina femminile

Van Der Zenden: “Fiorentina in miglioramento. Io mi sto adattando all’Italia”

Van Der Zenden ha commentato la crescita della Fiorentina Femminile
La giocatrice della Fiorentina Femminile Van de Zen ha parlato ai canali ufficiali del club toscano: "Il mio tempo in Italia e in Serie A è molto diverso con l'Olanda dove ho giocato prima. Mi mette alla prova e mi rende sempre più una giocatrice completa, perché le partite sono diverse, si gioca a un ritmo più rapido e con maggiore fisicità, rispetto a quello a cui ero abituata in Olanda. Avevo già notato questo atteggiamento, quindi sapevo che avrei dovuto adattarmi e restare calma. Penso che le prestazioni dopo la prima partita siano migliorate, contro la Roma è stata una partita pazzesca. Non mi riferisco solo alla vittoria, ma alle sensazioni provate, alla sicurezza che abbiamo dimostrato, ora vogliamo migliorare e ripeterci".

