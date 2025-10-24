Italia Femminile, pari in amichevole col Giappone. In campo la viola Severini

Il c.t. azzurro Andrea Soncin ha fatto vari esperimenti di formazione, facendo debuttare diverse calciatrici

Buon test a Como per l'Italia Femminile, che ha affrontato in amichevole il Giappone. Risultato finale di 1-1, che ha visto le azzurre passare in vantaggio ad inizio ripresa con Greggi (52') e poi raggiunte al 65' dalle nipponiche. In una formazione piena zeppa di volti nuovi, a centrocampo c'era la titolarissima Emma Severini, mezzala viola che ha disputato quasi 80'. Prossimo impegno martedì prossimo a Parma, quando la selezione del c.t. Andrea Soncin sfiderà il Brasile.