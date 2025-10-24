Buon test a Como per l'Italia Femminile, che ha affrontato in amichevole il Giappone. Risultato finale di 1-1, che ha visto le azzurre passare in vantaggio ad inizio ripresa con Greggi (52') e poi raggiunte al 65' dalle nipponiche. In una formazione piena zeppa di volti nuovi, a centrocampo c'era la titolarissima Emma Severini, mezzala viola che ha disputato quasi 80'. Prossimo impegno martedì prossimo a Parma, quando la selezione del c.t. Andrea Soncin sfiderà il Brasile.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS fiorentina femminile Italia Femminile, pari in amichevole col Giappone. In campo la viola Severini
fiorentina femminile
Italia Femminile, pari in amichevole col Giappone. In campo la viola Severini
Il c.t. azzurro Andrea Soncin ha fatto vari esperimenti di formazione, facendo debuttare diverse calciatrici
© RIPRODUZIONE RISERVATA