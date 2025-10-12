Viola News
VIDEO – Omarsdottir show contro l’Inter. La prestazione della norvegese

Iris Omarsdottir è stata protagonista di una splendida prestazione contro l'Inter
La Fiorentina Femminile esce beffata dalla sfida contro l'Inter, andata in scena nella giornata di ieri al Viola Park. La partita è terminata 2-2 con le viola di mister Pinones Arce che non sono riuscite a difendere il vantaggio.

C'è però una nota positiva: la prestazione dell'attaccante viola Iris Omarsdottir arrivata questa estate in maglia viola. La classe 2003 ha prima servito un assist di tacco per Snerle, poi ha concluso con un gol di pallonetto. Il video degli episodi:

