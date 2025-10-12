VIDEO – Omarsdottir show contro l’Inter. La prestazione della norvegese

La Fiorentina Femminile esce beffata dalla sfida contro l'Inter, andata in scena nella giornata di ieri al Viola Park. La partita è terminata 2-2 con le viola di mister Pinones Arce che non sono riuscite a difendere il vantaggio.
Iris Omarsdottir è stata protagonista di una splendida prestazione contro l'Inter
C'è però una nota positiva: la prestazione dell'attaccante viola Iris Omarsdottir arrivata questa estate in maglia viola. La classe 2003 ha prima servito un assist di tacco per Snerle, poi ha concluso con un gol di pallonetto. Il video degli episodi:
