Fiorentina Femminile, Pinones Arce: “Inter più avanti, ma vogliamo vincere”

Le parole del mister della femminile Pinones Arce in vista della sfida casalinga contro l'Inter
Redazione VN

Dopo l’esordio con sconfitta a Napoli, la Fiorentina Femminile si prepara a sfidare l’Inter domani al Viola Park (ore 17.30). Alla vigilia, il tecnico Sebastian Pinones Arce ha analizzato il momento della squadra:

Col Napoli abbiamo sofferto nei primi 30 minuti, dobbiamo capire il perché. Contro l’Inter voglio una Fiorentina più intensa, più coraggiosa e con più controllo del gioco.

Sulla sfida con le nerazzurre, che a settembre vinsero 3-1, ha aggiunto:

Loro lavorano insieme da tempo e sono più avanti, ma ce la giocheremo con tutti. Prepariamo ogni partita per vincere.

 

