Dopo l’esordio con sconfitta a Napoli, la Fiorentina Femminile si prepara a sfidare l’Inter domani al Viola Park (ore 17.30). Alla vigilia, il tecnico Sebastian Pinones Arce ha analizzato il momento della squadra:
Fiorentina Femminile, Pinones Arce: “Inter più avanti, ma vogliamo vincere”
Le parole del mister della femminile Pinones Arce in vista della sfida casalinga contro l'Inter
Col Napoli abbiamo sofferto nei primi 30 minuti, dobbiamo capire il perché. Contro l’Inter voglio una Fiorentina più intensa, più coraggiosa e con più controllo del gioco.
Sulla sfida con le nerazzurre, che a settembre vinsero 3-1, ha aggiunto:—
Loro lavorano insieme da tempo e sono più avanti, ma ce la giocheremo con tutti. Prepariamo ogni partita per vincere.
