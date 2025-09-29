Femminile, tegola per l’avvio di campionato: lesione per Curmark

Viola News
La Fiorentina deve fare i conti con una cattiva notizia in vista dell'avvio di campionato, Curmark ai box, c'è lesione al retto femorale
Redazione VN

Lo scorso venerdì 26 settembre, in attesa dell'avvio di campionato, la Fiorentina femminile è scesa in campo al Viola Park per un'amichevole contro la Ternana. Le viola sono uscite dal terreno di gioco vittoriose con un netto 5-2, a segno: Severini, doppietta di Janogy e le nuove arrivate Orsi e Wijnants.

La Fiorentina però, deve fare i conti anche con una notizia che non farà sorridere mister Pinones Arce, infatti, la centrocampista viola Filippa Curmark è stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco a seguito di un dolore accusato alla coscia destra rivelatosi poi una lesione miotendinea. Il report medico della società:

 

ACF Fiorentina informa che nel corso della gara Ternana–Fiorentina disputata venerdì 26 settembre la calciatrice Filippa Curmark ha dovuto abbandonare il campo a causa di un dolore acuto alla coscia destra. Gli accertamenti clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea a carico del retto femorale di destra. L’atleta ha già intrapreso l’iter terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario e verrà costantemente monitorata nei prossimi giorni.

