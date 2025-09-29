Femminile, tegola per l’avvio di campionato: lesione per Curmark

Lo scorso venerdì 26 settembre, in attesa dell'avvio di campionato, la Fiorentina femminile è scesa in campo al Viola Park per un'amichevole contro la Ternana. Le viola sono uscite dal terreno di gioco vittoriose con un netto 5-2, a segno: Severini, doppietta di Janogy e le nuove arrivate Orsi e Wijnants.

La Fiorentina però, deve fare i conti anche con una notizia che non farà sorridere mister Pinones Arce, infatti, la centrocampista viola Filippa Curmark è stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco a seguito di un dolore accusato alla coscia destra rivelatosi poi una lesione miotendinea. Il report medico della società:

ACF Fiorentina informa che nel corso della gara Ternana–Fiorentina disputata venerdì 26 settembre la calciatrice Filippa Curmark ha dovuto abbandonare il campo a causa di un dolore acuto alla coscia destra. Gli accertamenti clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione miotendinea a carico del retto femorale di destra. L’atleta ha già intrapreso l’iter terapeutico-riabilitativo stabilito dallo staff sanitario e verrà costantemente monitorata nei prossimi giorni.