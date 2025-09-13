Alla vigilia della sfida contro il Genoa, l'allenatore della Fiorentina Femminile, Pinones Arce, ha parlato ai canali ufficiali del club. Le Women devono vincere contro le liguri per poter ottenere una chance di qualificazione alle Final Four:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS fiorentina femminile Femminilea, Pinones Arce: “Vogliamo vincere. Serve creare più occasioni da gol”
fiorentina femminile
Femminilea, Pinones Arce: “Vogliamo vincere. Serve creare più occasioni da gol”
Le parole dell'allenatore della Fiorentina Femminile, Pinones Arce, alla vigilia della sfida contro il Genoa
Dobbiamo prepararci come al solito, lavorando come stiamo lavorando. Dobbiamo capire, sapere cosa fare non solo nella prestazione ma anche nel risultato per poter darci la possibilità di andare al prossimo turno. Andremo sempre per vincere e dovremo vincere con più di un gol. Genoa? Dalle partite che ho visto si vede che è una squadra che ha voglia di fare bene, ma è una squadra nuova, con un allenatore nuovo. Hanno un paio di giocatrici che hanno qualità, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Stiamo facendo bene, dobbiamo creare più occasioni da gol ed è su questo che abbiamo lavorato questa settimana. Siamo una squadra che vuole giocare e fare qualcosa in più.
© RIPRODUZIONE RISERVATA