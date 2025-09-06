Elisa Polli ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dell'Inter Women contro la Fiorentina Femminile:“La Fiorentina è stata sempre la nostra bestia nera, oggi siamo riusciti a vincere ma ci scontreremo ancora tantissime volte. Vogliamo fare bene in tutte le competizioni. Vediamo la prossima partita contro il Como".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS fiorentina femminile Polli: “La Fiorentina era la nostra bestia nera, siamo riuscite a batterla”
fiorentina femminile
Polli: “La Fiorentina era la nostra bestia nera, siamo riuscite a batterla”
Elisa Polli commenta la vittoria delle nerazzurre contro la Fiorentina Femminile
© RIPRODUZIONE RISERVATA