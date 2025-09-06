Severini: “Inter più brava a sfruttare le occasioni, ecco il nostro obiettivo”

Emma Severini ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina Femminile dopo la sconfitta contro l'Inter Women: "Sicuramente nei primi minuti della gara ci hanno colpito, loro hanno sfruttato le occasioni avute e per noi essere sotto 2-0 nei primi minuti è stato difficile ritrovare l'equilibrio.Ci sono ovviamente cose negative in questa gara ma anche positive perché abbiamo cercato di tenere la palla e costruire qualcosa. E' l'inizio della stagione e sapevamo che dobbiamo mettere a posto qualcosa. Noi siamo state meno brave a sfruttarle però abbiamo avuto il pallino del gioco e abbiamo dominato il gioco, dobbiamo imparare a fare meglio e ripartire dalle cose positive, con la voglia di migliorarci perché siamo una buona squadra e l'obiettivo per la prossima gara è proprio questo in attesa del campionato".