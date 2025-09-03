Femminile, Catena rinnova fino al 2028. “Firenze è casa mia”

La centrocampista Michela Catena rinnova con la Fiorentina fino al 2028: “Firenze è casa, voglio dare ancora di più”.

Prosegue la storia d’amore tra Michela Catena e la Fiorentina Femminile. La centrocampista marchigiana ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2028, confermando il suo legame profondo con i colori viola.

Classe 1999 e originaria di Ancona, Catena veste la maglia della Fiorentina dal 2018. In sei stagioni ha superato quota 100 presenze ufficiali, diventando uno dei volti più riconoscibili della squadra sia a livello nazionale che europeo. Il prolungamento del contratto è un segnale chiaro della fiducia che la società ripone in lei e del ruolo centrale che avrà nel progetto tecnico dei prossimi anni.

Ai canali ufficiali del club, la calciatrice ha espresso tutta la sua gratitudine:

Desidero ringraziare il Presidente Commisso e la società per la fiducia. Ho firmato il rinnovo perché la Fiorentina e Firenze per me significano casa, e qui so di poter esprimere al meglio le mie qualità, calcistiche e umane. Credo e ho sempre creduto in questa società e nelle sue ambizioni. Il mio augurio è quello di poterle raggiungere dando il mio contributo, per il club e per me stessa. Voglio essere ancora più incisiva: fuori dal campo, come punto di riferimento per le compagne, e dentro il campo, contribuendo a ottenere i risultati che questa società merita.

Ha poi concluso soffermandosi sulla seconda sfida dei gironi di Women's Cup dove affronteranno l'Inter:

Siamo felici di tornare in campo dopo la pausa della scorsa settimana. C’è tanta voglia di giocare, e ci aspetta una partita difficile ma stimolante, perché per la prima volta in questa stagione affronteremo una delle squadre più forti. Siamo cariche, fiduciose e pronte a dare il massimo. Le nuove arrivate si stanno integrando molto bene: magari servirà qualche indicazione in più, ma si sono già adattate con grande spirito. Abbiamo tanta voglia di ricominciare.