Femminile, ufficiale il rinnovo di Filangeri: “Qui c’è tutto per crescere”

Arriva un rinnovo di contratto in casa Fiorentina Femminile. Ad annunciarlo è la stessa società viola con una nota ufficiale. Il rinnovo in questione è quello di Maria Luisa Filangeri che ha prolungato col club fino al 2028. Filangeri, arrivata a Firenze nel 2024, si è detta soddisfatta del traguardo raggiunto: