Arriva un rinnovo di contratto in casa Fiorentina Femminile. Ad annunciarlo è la stessa società viola con una nota ufficiale. Il rinnovo in questione è quello di Maria Luisa Filangeri che ha prolungato col club fino al 2028. Filangeri, arrivata a Firenze nel 2024, si è detta soddisfatta del traguardo raggiunto:
Femminile, ufficiale il rinnovo di Filangeri: “Qui c’è tutto per crescere”
Ufficiale il prolungamento dell'accordo con la ragazza
Il motivo per cui ho scelto di rinnovare è perché credo tanto nel progetto della Fiorentina, la società ha dimostrato di credere in me quanto io credo nel club e questo mi ha spinto a dire sì al rinnovo. Voglio ringraziare il Presidente Commisso e sua moglie Catherine, la dirigenza e tutti coloro che mi hanno voluto qui. Qui c’è tutto quello che serve per crescere e fare bene e penso che quest’anno si sia vista la volontà da parte di tutti far tornare la Fiorentina ai livelli che merita. Il campionato deve ancora iniziare ma penso di aver fatto la scelta più giusta per il presente e il mio futuro.
