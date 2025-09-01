Anche la Fiorentina Femminile ha deciso di confermare uno dei suoi pilastri in rosa, ufficializzando il rinnovo di contratto. Dunque, tutto fatto per Emma Severini, centrocampista viola, che ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2028.
Fiorentina Femminile, ufficiale il rinnovo per Severini: il comunicato
Il comunicato—
ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Emma Severini fino al 30 Giugno 2028. La centrocampista classe 2003 è cresciuta con i nostri colori e dopo un triennio di esperienza in giro per l’Italia è tornata a casa, disputando oltre 70 partite con la nostra maglia.
Le sue parole—
Mi ha convinta la città e il fatto che fin da bambina ho sempre tifato questa squadra. Credo ci sia un buon progetto, le sensazioni sono positive. La motivazione è quella di crescere e farlo insieme a questi colori e questa società, con l'obiettivo di portare Firenze in alto.
