Madelen Janogy, attaccante della Fiorentina Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole:
fiorentina femminile
Fiorentina Femminile, Janogy: “Siamo pronte, non vediamo l’ora. Vogliamo un trofeo”
"Non vedo l’ora che cominci la Serie A. Ci siamo preparate tanto per questa prima giornata. Sarà senza dubbio un torneo ancora più difficile e competitivo. Ho già avuto modo di collaborare con mister Arce: apprezzo molto il suo modo di intendere il calcio e la sua capacità di guidare il gruppo. Credo che insieme possiamo raggiungere grandi risultati.
Continua:"Da giocatrice più esperta del blocco nordico, cerco di aiutare le nuove arrivate a sentirsi a loro agio. Devono abituarsi a un calcio diverso e a uno stile di vita nuovo, serve soprattutto un cambio di mentalità".
Sulla Fiorentina:"Alzare un trofeo con questa squadra sarebbe qualcosa di straordinario. È un nostro traguardo e penso sia alla nostra portata. Dobbiamo impegnarci al massimo, curare ogni dettaglio ed essere sempre pronte a rischiare con coraggio."
© RIPRODUZIONE RISERVATA