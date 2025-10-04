Viola News
Fiorentina Femminile, al via il campionato. Oggi la sfida contro il Napoli

Oggi ha inizio il percorso in campionato per la Fiorentina Femminile
Al via il campionato per la Fiorentina Femminile che oggi scenderà in campo contro il Napoli alle ore 15:00. Come riporta La Nazione, l'obiettivo è quello di raggiungere un posizionamento al vertice della classifica. Dovranno fare meglio di quanto fatto nell'amichevole contro la Ternana, persa per 5-2.

Nella sfida odierna però la Fiorentina dovrà fare a meno di Filangeri e Curmark, entrambe alle prese con un infortunio.

 

