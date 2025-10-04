Ha attraversato anche il quartiere di Coverciano il corteo in solidarietà con la Palestina che ieri ha animato le strade e le piazze di Firenze, così come in molte altre città italiane.
Il corteo di protesta arriva a Coverciano: “Non giocate contro Israele”
Il percorso ufficiale della manifestazione prevedeva la conclusione a Campo di Marte, nella tarda mattinata, ma una parte consistente dei manifestanti ha deciso di proseguire fino a raggiungere le vicinanze del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Qui, da lunedì sera, è previsto l'arrivo della Nazionale italiana di calcio, attesa per il ritiro in vista delle prossime due gare di qualificazione ai Mondiali. Tra queste, anche la partita contro Israele, in programma il 14 ottobre a Udine, già da tempo oggetto di forti contestazioni.
A esprimere il dissenso con parole nette è stata una rappresentante dei Giovani palestinesi:«Come è possibile, dopo due anni di genocidio, continuare a far giocare questa partita a Israele, uno Stato che commette crimini?» ha dichiarato, dando voce al sentimento condiviso da molti manifestanti.
Il corteo si è svolto in un clima di tensione ma senza incidenti rilevanti, mentre cresce l'attenzione intorno alla Nazionale azzurra e alla delicata sfida in programma contro Israele. Lo riporta Tuttosport.
