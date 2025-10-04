I rigori sbagliati dalla Roma contro il Lille hanno del clamoroso, ma ce ne sono tanti di esempi che possiamo ricordare. Tra questi c'è Roberto Baggio, al Rose Bowl di Pasadena, nella finale Italia-Brasile del 1994. Il pallone finì oltre la traversa e lo stesso Baggio ammise di sognarlo ancora.
Dovbyk e Soulé gli ultimi di una lunga lista: gli errori che non si dimenticano
Dovbyk e Soulé gli ultimi di una lunga lista: gli errori che non si dimenticano
Non solo la Roma, quanti gli incubi dagli undici metri
Più recentemente invece è diventato un meme l'azzurro Pellé e il suo pallonetto contro la Germania nel quarto di finale di Euro 2016. Non facile dunque battere un rigore, ma come disse Jorge Valdarno: "Il rigorista deve prima di tutto sopportare la paura". Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
