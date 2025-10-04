Viola News
Tuttosport

Pioli ritrova Moise Kean. TS si domanda: “Chi al suo fianco contro la Roma?”

Stefano Pioli riflette su chi sarà il partner di Moise Kean contro la Roma
Redazione VN

Per la partita contro la Roma Stefano Pioli ritrova Moise Kean.Tuttosport pone al centro la questione su chi sarà il suo partner:

Sarà Piccoli galvanizzato dal primo centro in viola o un Gudmundsson ancora alla ricerca del proprio migliore standard? O forse Fazzini che si sta rivelando uno degli acquisti più convincenti insieme a Nicolussi Caviglia appena chiamato dal ct Gattuso? Qualunque sarà la scelta la priorità è migliorare la fase realizzativa fin qui insolitamente sterile per la Fiorentina in questo avvio di Serie A: precisione di tiro appena del 27.5% (percentuale più bassa nei cinque grandi campionati europei in corso) e solo 11 conclusioni verso la porta avversaria (nessuna squadra ha fatto peggio finora nei cinque maggiori tornei continentali). Un tabù che il tecnico punta a sfatare domani.

