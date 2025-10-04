Pioli ritrova Moise Kean. TS si domanda: “Chi al suo fianco contro la Roma?”

Per la partita contro la Roma Stefano Pioli ritrova Moise Kean.Tuttosport pone al centro la questione su chi sarà il suo partner:
Sarà Piccoli galvanizzato dal primo centro in viola o un Gudmundsson ancora alla ricerca del proprio migliore standard? O forse Fazzini che si sta rivelando uno degli acquisti più convincenti insieme a Nicolussi Caviglia appena chiamato dal ct Gattuso? Qualunque sarà la scelta la priorità è migliorare la fase realizzativa fin qui insolitamente sterile per la Fiorentina in questo avvio di Serie A: precisione di tiro appena del 27.5% (percentuale più bassa nei cinque grandi campionati europei in corso) e solo 11 conclusioni verso la porta avversaria (nessuna squadra ha fatto peggio finora nei cinque maggiori tornei continentali). Un tabù che il tecnico punta a sfatare domani.
