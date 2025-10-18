Femminile, alle ore 15:00 Fiorentina-Milan. Nazione: “Gara dal dente avvelenato”

Doppia sfida contro il Milan in casa Fiorentina. Le ragazze allenate da mister Pinones Arce scendono in campo questo pomeriggio alle ore 15:00 al Viola Park contro la formazione rossonera. La Nazione la definisce una gara "dal dente avvelenato" per l'esito delle partite giocate nell'ultimo turno di campionato da entrambe le squadre.
Le viola hanno subito la rete del pari dall'Inter al 91', mentre il Milan allo stesso minuto ha subito la rete che le ha messe ko contro la Roma. Entrambe hanno voglia di rivalsa con la Fiorentina che dovrà fare a meno di diverse giocatrici infortunate: Tortelli, Toniolo, Catena, Filangeri, Curmark e Hurtig.
