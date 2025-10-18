Femminile, alle ore 15:00 Fiorentina-Milan. Nazione: “Gara dal dente avvelenato”

Le viola hanno subito la rete del pari dall'Inter al 91', mentre il Milan allo stesso minuto ha subito la rete che le ha messe ko contro la Roma. Entrambe hanno voglia di rivalsa con la Fiorentina che dovrà fare a meno di diverse giocatrici infortunate: Tortelli, Toniolo, Catena, Filangeri, Curmark e Hurtig.