Femminile, Pinones Arce: “La pausa ci ha fatto bene, ora serve continuità”

Il tecnico della Femminile Pinones Arce ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: "Pausa positiva, pensavo il contrario e che non fosse il momento giusto ed invece abbiamo giocato bene con le giocatrici qui e sistemato le cose individualmente oltre ad aiutarci a vedere quanto fatto e dove siamo. Il Sassuolo ha le idee molto chiare, con un allenatore che ha fatto bene nei club precedenti. Il Sassuolo è veloce, è messo bene in campo ed ha voglia di giocare. La gara arriva nel momento giusto, siamo in crescita, abbiamo avuto un paio di prestazioni buone ma poi dobbiamo trovare la continuità sia tra partita e partita sia all'interno della gara stessa; ci sono molte cose in cui vogliamo migliorare perché ci sono giocatrici e uno staff nuovo che lavora insieme solo da tre mesi, abbiamo alternato cose buone a meno buone e la continuità sarà importante".