Fiorentina Femm. – Severini: “Parma? C’è rammarico. Ora i 3 punti con la Juventus”

"Sicuramente volevamo i 3 punti. Il rigore? Pesava, ma pesava ogni azione perché sapevamo che era una partita importante. Abbiamo trovato una squadra organizzata comunque, anche se il Parma alla fine ha trovato un solo tiro in porta. C'è rammarico perché volevamo vincere, ma dobbiamo continuare per la nostra strada. Juventus? Ogni partita è importante. L'obiettivo è sempre lo stesso: prendere i tre punti. Ci proveremo anche contro le bianconere domenica. Il valore della partita con la Juventus, certo, è più grande di quello delle altre partite. Ma oggi abbiamo visto che qualunque squadra ci affronta, lo fa rispettandoci".