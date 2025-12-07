Viola News
Sassuolo-Fiorentina, la carestia a Firenze dura da mesi

Sassuolo-Fiorentina, la carestia a Firenze dura da mesi - immagine 1
Il commento della sconfitta come sempre in rima dal nostro giovane poeta
Lorenzo Mazzanti

Una carestia che prosegue da quattro mesi

Per la città del Giglio un'interminabile paresi

Kean un Arno in secca

De Gea un brunelleschico Duomo trasferito a La Mecca

Dodò un David di Michelangelo fatto in frantumi

Gudmundsson una trattoria senza profumi

La difesa una faglia in Piazza della Signoria

Parisi tra i pochi a non arrendersi alla malinconia

Mandragora l'unico a danzare per la pioggia

Sohm alla crisi indifferenza sfoggia

Fagioli una galleria degli Uffizi rimasta senza quadri

Vanoli preoccupato come per i figli lo sono madri e padri

Nonostante l'emergenza nessuno però scappa

È ai suoi cittadini che il Giglio si aggrappa

Grazie agli angeli del fango nel sessantasei è risorto

Quest'anno è grazie a loro se ancora non è morto

