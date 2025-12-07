Una carestia che prosegue da quattro mesi
Sassuolo-Fiorentina, la carestia a Firenze dura da mesi
Il commento della sconfitta come sempre in rima dal nostro giovane poeta
Per la città del Giglio un'interminabile paresi
Kean un Arno in secca
De Gea un brunelleschico Duomo trasferito a La Mecca
Dodò un David di Michelangelo fatto in frantumi
Gudmundsson una trattoria senza profumi
La difesa una faglia in Piazza della Signoria
Parisi tra i pochi a non arrendersi alla malinconia
Mandragora l'unico a danzare per la pioggia
Sohm alla crisi indifferenza sfoggia
Fagioli una galleria degli Uffizi rimasta senza quadri
Vanoli preoccupato come per i figli lo sono madri e padri
Nonostante l'emergenza nessuno però scappa
È ai suoi cittadini che il Giglio si aggrappa
Grazie agli angeli del fango nel sessantasei è risorto
Quest'anno è grazie a loro se ancora non è morto
