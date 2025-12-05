Sassuolo-Fiorentina come una finale di Coppa

La partita di Reggio Emilia ha il sapore di una finale. Solo una vittoria può dare una scossa

Saverio Pestuggia Direttore responsabile 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 23:46)

Paolo Vanoli ha presentato la gara contro il Sassuolo lasciando molti spiragli sul cambio di modulo e confermando l'indisponibilità di Gosens. Ma non sarà il modulo o il nome più o meno quotato domani a contare. In campo vogliamo tutti vedere la voglia di lottare su ogni pallone in ogni zona del campo, quella che serve ad una squadra che si vuole salvare. Sì perché ad oggi l'unico obiettivo della Fiorentina è quello di restare in Serie A cosa mai riuscita a chi nelle prime 13 giornate non è riuscito a vincere neanche una partita. Ma "c'è sempre una prima volta" come amava dire Cesare Prandelli alla fine di ogni sua conferenza stampa rispondendo ad una domanda posta ad hoc del nostro Roberto Vinciguerra.

Ma questa prima volta deve venire proprio contro il Sassuolo per dare una svolta al campionato disastroso della Fiorentina che poi avrebbe a disposizione qualche partita abbordabile per recuperare punti e forse qualche posizione. Ma intanto a Reggio Emilia c'è da battere un Sassuolo che naviga tranquillo a centro classifica. Gli emiliani che hanno perso Berardi sono una compagine giovane, veloce che ama giocare in verticale. Non pensiate che per questa Fiorentina lenta e macchinosa possa essere semplice, ma i ragazzi che scenderanno in campo dovranno veramente dare tutto e ... anche di più come hanno promesso ai tifosi che anche questa volta non faranno mancare il loro apporto,

E sarà proprio dall'unione fra squadra e tifosi che dovrà arrivare la scintilla capace di far svoltare un campionato maledetto condito anche da una certa dose di sfortuna: pali, traverse, reti subite nel recupero e mai un colpo di fortuna. Mai. Ecco perché chiedo alla squadra di pensare di essere in campo per una finale di Coppa (scegliete voi quale e magari non quelle perse con Italiano) e che il risultato finale debba essere ottenuto volenti o nolenti. Solo una vittoria anche con un colpo di chiappa potrebbe togliere quella cappa di negatività che aleggia sullo splendido Viola Park e sulle macerie del Franchi.

Forza ragazzi la città è con voi, i ragazzi della curva faranno l'ennesimo sforzo economico per seguirvi e incitarvi, ma in campo veramente vogliamo tutti vedere un altro spirito, altri muscoli e una rabbia finora sconosciuti.