Figlio d’arte, Luca Pairetto torna a dirigere la Fiorentina dopo un anno circa dal quel 2-1 al Milan nell'autunno del 2024 nel quale ha assegnato 3 rigori in una gara: quasi un record.
esclusive
Sassuolo-Fiorentina, arbitra Pairetto: dopo un anno dalla gara contro il Milan
Pairetto, 41 anni, di Torino, è un arbitro sulla via del tramonto, con buone probabilità sarà dismesso da internazionale a breve e la sua carriera appunto si sta per concludere.
LEGGI ANCHE
La sua storia dice che è sempre stato un arbitro da grandi squadre, anche se nella gestione Rocchi le sue direzioni di gara sono state più eque, ovvero più lineari.
Arbitro non molto preciso nella gestione della gara, molto fiscale a livello regolamentare e con medie altissime quanto a sanzioni disciplinari.
Non è molto empatico con i calciatori, parla poco, ma con l’esperienza riesce sempre a portare le partite in fondo.
In gergo si dice un esperto, “un mestierante“, e questo potrebbe essere utile alla Fiorentina.
Una cosa su cui stare attenti sono le proteste, soprattutto plateali: non le gradisce, è molto "permaloso".
© RIPRODUZIONE RISERVATA