Femminile, P. Arce: “Vedo una Fiorentina sempre più forte. Ecco cosa ci manca”

Già nella partita di Women’s Cup si è visto un Como ben organizzato, una squadra che conosce bene i propri punti di forza. Stanno facendo un buon percorso e hanno molta fiducia in sé stesse. Per quanto riguarda la classifica, è ancora presto: stiamo facendo bene. Ora siamo concentrati sulla partita di domani, poi penseremo alla prossima e così via.