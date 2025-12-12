Domani la Fiorentina Femminile sarà impegnata contro il Como, in una sfida che potrebbe rimescolare ancora una volta le zone alte della classifica. Queste le dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club:
Femminile, P. Arce: “Vedo una Fiorentina sempre più forte. Ecco cosa ci manca”
Già nella partita di Women’s Cup si è visto un Como ben organizzato, una squadra che conosce bene i propri punti di forza. Stanno facendo un buon percorso e hanno molta fiducia in sé stesse. Per quanto riguarda la classifica, è ancora presto: stiamo facendo bene. Ora siamo concentrati sulla partita di domani, poi penseremo alla prossima e così via.
Quello che mi dà serenità riguardo al lavoro che stiamo svolgendo è che, in ogni gara, vedo una Fiorentina sempre più forte. C’è stato un progresso sia individuale che collettivo; la mentalità è cambiata e stiamo crescendo costantemente. Ci manca ancora qualcosa: vorrei una squadra più aggressiva in fase difensiva e più decisiva negli ultimi metri. Sono sicuro che ci arriveremo, ho piena fiducia nello staff e nelle giocatrici.
